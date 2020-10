Prostřední Kardashianka prodělala koronavirus: Bez dvouleté dcery byla déle než dva týdny

Khloé Kardashian Profimedia.cz

„Bylo to děsivé, protože to bylo v začátku pandemie a informace se měnily ze dne na den. Nosila jsem roušku a rukavice, protože nám to doporučovali.“

V březnu se nechal celý klan Kardashian-Jenner testovat, Khloé jediná měla výsledky pozitivní. Ve svém pokoji se izolovala 16 dní, dokud neměla testy negativní.

„Je jedno, jak krásný máte dům, když jste pryč od vašeho dítěte, je to absolutně zničující,“ nechala se slyšet televizní hvězda.

Khloé měla silné bolesti hlavy, zvracela a střídaly se u ní zimnice s návaly horka. K tomu se přidal kašel a bolesti hrudníku.

Khloé se v průběhu pandemie izolovala s otcem své dcery, basketbalistou Tristanem Thompsonem. Díky tomu se také dali opět dohromady po loňském rozchodu. ■