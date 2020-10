Vendula Pizingerová se pochlubila malým Pepou. U bráchy v náruči je jako v bavlnce

Vendula Pizingerová - syn Pepa Foto: Instagram V. Pizingerové

Vendula teď zveřejnila roztomilou fotku malého Pepy, kterého si rád pochová i jeho starší brácha. A je vidět, že je u něj v náruči nadmíru spokojený. „Bráchové. Malej zatím neodporuje, ten se hlavně chce chovat,“ smála se Vendula nad starším Jakubem, jenž se nerad fotí, zato mrňous Pepa ochotně pózuje.

„I když je u nás doma slyšet dětský pláč, tak cítím neskutečný klid. Nemám pocit, že kamkoliv musím. Vše objímá klid a svoboda. Dny pomalu letí v souběhu věcí, které se dějí venku. Vše, o čem sním, je láska, i když vím, že je prchavá. A slibuju, že nebudu hledět na to, co a jak by mělo správně být, protože to stejně nikdo neví,“ zamyslela se maminka Vendula. ■