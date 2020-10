Modelka detailně popsala, jak v 5. měsíci přišla o syna: Takhle se vyrovnává s bolestivou ztrátou

Chrissy Teigen Profimedia.cz

„Měla jsem přivést na svět pátého člena naší rodiny, syna, který v mém břiše ale nepřežil,“ rozepsala se dvojnásobná maminka pro Medium.

Potratu předcházel přísný klid na lůžku, který jí lékaři nařídili. Chrissy silně krvácela, za což, jak nyní vysvětlila, mohla odtržená placenta. Týdny ležela v posteli, než ji hospitalizovali.

„Vždycky jsem měla s placentou problémy, musela jsem kvůli tomu porodit Milese o měsíc dříve,“ prozradila o svém druhorozeném.

Po několika nocích v nemocnici, kdy krvácení neustávalo, jí lékaři oznámili špatné zprávy. „Nepřežil to. A kdybychom čekali déle, nemusela bych ani já,“ popsala zdrcená modelka.

„Nejprve jsem trochu plakala, pak jsem dostala křeče a nemohla zastavit slzy, nemohla jsem popadnout dech, ta bolest se nedala vydržet,“ popsala minuty před tím, než musela porodit mrtvého syna.

Fotografie zachycující bolestivé momenty pořídil modelčin manžel, zpěvák John Legend, a její maminka. Modelka přiznala, že bylo jejímu muži silně proti srsti takovou chvíli dokumentovat.

„Potřebovala jsem si ten okamžik uchovat. Stejně jako naši svatbu nebo narození Luny a Milese. A rozhodně jsem se chtěla o svůj příběh podělit,“ vysvětlila.

„Prožila jsem to a takhle si to vybrala. Tyhle fotky jsou hlavně pro ty, co prošli něčím podobným,“ doplnila na závěr.

Teigen má s Legendem dceru Lunu (4) a syna Milese (2). Obě děti byly počaty za pomoci asistované reprodukce. Modelka měla v minulosti problémy s početím. Napotřetí otěhotněla přirozenou cestou, což ji samotnou velmi překvapilo. ■