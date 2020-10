Nejen Muradov. Koronavirus má i jeho partnerka Monika Bagárová. Jak to doma zvládá s malou dcerou?

Monika Bagárová s dcerou Foto: Instagram M. Bagárové

Koronavirus má i jeho partnerka Monika Bagárová (26), která je doma s pětiměsíční dcerou. Naštěstí má lehký průběh nemoci.

„Tak bohužel i já jsem pozitivní na covid-19. Nemám žádný těžký průběh a díky bohu Ruminka sem tam jen zakašle, jinak se směje a je stále veselá,“ oddechla si Bagárová.

Zpěvačku trápila únava i bolest hlavy. A má i typický příznak covidu – ztrátu čichu a chuti.

„Byla jsem první dny šíleně unavená a bolela mě hlava, myslela jsem si, že to patří k tomu, že v noci xkrát vstávám k Rumince, a tak je to tělo unavený a prostě si potřebuje odpočinout. Dnes už nemám chuť ani čich. Jsme doma v karanténě a je nám smutno po tatínkovi, který je na tom stejně, ale bez příznaků, ve Vegas. Věřím, že to vše zvládneme a bude nám všem zase fajn,“ doufá Bagárová. ■