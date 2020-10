Hnátková z Okresního přeboru v tandemu s Ivou Janžurovou. Takhle herecké matadorky šokovaly Matáska

Iva Janžurová a Jaroslava Pokorná v Poldovi Video: FTV Prima

Na place se potkali s Vladimírem Polívkou (31) a Davidem Matáskem. Mladší herci byli z dam nadšeni.

„Bylo to příjemné natáčení. David se přece jenom s paní Janžurovou zná déle než já. Ale já jsem strašně rád, že jsem se s těmito dámami během natáčení mohl potkat. Obě nakonec vytvořily nejroztomilejší dvojici tohoto příběhu, za což jsem opravdu rád,“ prozrazuje Vladimír Polívka, do kterého se obě dámy zamilovaly. Tedy do jeho seriálové postavy vyšetřovatele Vojty Urbana.

Spolupráci se zkušenými herečkami si pochvaloval i David Matásek. „Iva společně s Jarynou byly krásný tandem. Jsou bezvadné a je to takové krásné zpestření a potěšení, být s nimi na place,“ liboval si David Matásek, kterého mrzelo jen to, že se herečky objevily jen v jednom dílu. Na ukázku se podívejte ve videu. ■