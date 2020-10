Expřítelkyně Karlose Terminátora Vémoly přišla o dítě. Lela čekala dvojčátka

Lela Ceterová Foto: Instagram L. Ceterové

"Dnes jsem měla velmi sentimentální den, úsměv se střídal s pocitem smutku. Na Instagram jsem zveřejnila snímek, ale není aktuální, je to vzpomínka, když pan doktor uslyšel na ultrazvuku dvě srdíčka," napsala Lela.

"Byla jsem velice šťastná, když jsem zjistila, že čekám dítě, a najednou u lékaře překvapení, když viděl na ultrazvuku a slyšel dvě srdíčka. I navzdory všem stresovým situacím, které mi způsobovali jistí lidé. A možná i toto přispělo k tomu, že se to stalo," popisuje chvíle, kdy se dozvěděla, že čeká dvojčata.

Bohužel ale o jedno miminko přišla. "Nemohla jsem spát, převalovala jsem se z boku na bok. Srdce mi bilo moc rychle. V noci na mě skočil pes do postele, to jsem se lekla a zdál se mi nad ránem sen, že jsem potratila. Ráno jsem uklízela dům, vařila a nesmírně mě bolelo v kříži. Začala jsem špinit, a tak jsem se rozhodla jet na pohotovost, můj nejtěžší den. Jednomu miminku přestalo bít srdce," napsala otevřeně Lela, která pak dva týdny strávila v nemocnici.

Zbytek těhotenství měla velký strach o malou Lili. Lékaři se báli i o její život. "Bylo to velmi těžké období, strach o žijící dítě ve mně a smutek za to druhé," dodala Ceterová, pro kterou byl nejkrásnější den 6. 8. 2019, kdy jí v těhotenství lékaři řekli, že je miminko zdravé a bude to holčička. ■