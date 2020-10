Nejúspěšnější hendikepovaný cyklista historie moderátorem: Na Primu míří další sportovní hvězda

Jiří Ježek Foto: FTV Prima

S profesionální kariérou Ježek skončil před třemi lety, v nové profesi vidí čerstvý životní impuls.

„Člověk potřebuje nějaké výzvy. Zvlášť sportovec, který je zvyklý mít nějaký cíl každý rok, například mistrovství světa nebo olympiádu. Tři roky po tom, co jsem skončil s profesionální kariérou, jsem ty výzvy hledal různě. A tahle je velká a je to přesně to, co teď potřebuju,“ říká Ježek.

S médii má Ježek bohaté zkušenosti, stejně tak v moderování jako takovém není nováčkem.

„Častokrát jsem měl možnost v médiích fungovat jako sportovec, který má buď vlastní názor a je konfrontovaný se svojí vlastní kariérou, anebo mluví jako expert v rámci vysílání sportů, kterým se věnoval. Samozřejmě mám i zkušenosti, co se týče moderování různých akcí. Nejenom přenosů v televizi, ale i akcí naživo. Takže tahle nabídka byla hodně blízko tomu, co jsem už třeba 10 až 15 let dělal,“ uvedl Ježek, jenž se na obrazovkách poprvé představí ve čtvrtek 29.10.

Ježek v jedenácti letech přišel po nehodě o pravou nohu. Navzdory hendikepu konkuroval i zdravým cyklistům. Je šestinásobným paralympijským vítězem a šestinásobným mistrem světa.

Ve sportovní redakci střídá někdejšího atletického vícebojaře a olympijského vítěze v desetiboji z roku 2004 Romana Šebrleho, který se vrací k moderování hlavních zpráv. Nováčkem mezi moderátory je také někdejší olympijská biatlonistka Gabriela Koukalová. ■