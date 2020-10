Gabriela Koukalová dostala roli v seriálu Sestřičky: Snad jsem si neuřízla ostudu

Gabriela Koukalová zkusila herectví TV Prima

Poté, co bylo oznámeno, že se po Laďce Něrgešové a Ivě Kubelkové stane další moderátorkou pořadu Showtime, bylo také oznámeno, že dostala prostor i v seriálu Sestřičky.

„Je to moje první větší herecká zkušenost, první s dialogy. A musím říct, že je to zajímavé řemeslo, díky kterému si člověk může vyzkoušet mnoho profesí. Já jsem byla zvyklá na monotematické činnosti, herectví je v mých očích proto hodně zajímavé. Kdyby přišla nějaká další nabídka, asi bych ji neodmítala,“ přiznala bývalá biatlonistka po prvním natáčecím dni. Tehdy ještě netušila, že záhy přijde nabídka vyzkoušet si moderování pořadu Showtime.

Natáčení z lékařského prostředí Gabriele připomnělo minulost. Dostala se totiž do míst, kde potila krev a kam už se po skončení kariéry nechtěla nikdy vrátit. „Nakonec jsem ale byla ráda, že první natáčecí den proběhl v místech i v situacích, které znám. Z ateliéru jsem měla větší strach. Překvapilo mě, že vypadá jako skutečná nemocnice. Musím říct, že mě to moc bavilo, snad jsem si neuřízla ostudu,“ smála se po natáčení Gabriela Koukalová.

A to rozhodně neuřízla. Zapovězené místo jí totiž paradoxně dalo jistotu. „Tady jsem zažila spoustu těžkých i hezkých chvil. Od dvou let jsem se tu učila lyžovat. Jen co jsem se naučila chodit, naši mě tu zkoumali, jestli jsem vhodný adept na lyžování. Před třemi lety jsem si řekla, že sem už v životě nevkročím. Je to poprvé, co jsem se sem dostala od konce kariéry,“ přiznala Koukalová v tréninkovém středisku biatlonistů v Jablonci nad Nisou s tím, že fyzické vyčerpání není to, co jí stadion bolestně připomněl. „Na biatlonu není nejtěžší fyzická bolest. Na tu si zvyknete a po nějaké době ji vůbec necítíte. Daleko obtížnější pro mě bylo zvládnout tlak, který byl obrovský a trval několik let. I moje lidské tělo mělo svoji životnost. Je to tak, jak to má být teď,“ přiznala Koukalová.

Obsazení Gabriely Koukalové do Sestřiček mělo svůj důvod. Její životní příběh byl totiž inspirací tvůrcům Sestřiček pro vznik seriálové postavy Andy, mladé nadějné biatlonistky, jejíž představitelkou je patnáctiletá Amelie Pokorná (16).

Gabrielu diváci uvidí poprvé v seriálu Sestřičky 28. října a v neděli se představí i jako moderátorka pořadu Showtime. ■