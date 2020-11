V nouzovém stavu do přírody. Alice Bendová rozdává rady, jak bojovat s podzimním splínem

Alice Bendová vyrazila do přírody a vyplatilo se. Foto: Instagram A. Bendové

V tomto období by byla nejraději ve svém letním bytě na Kanárských ostrovech . Kvůli pandemii nemoci covid-19 se ale Alice Bendová (47) neodvažuje cestovat.

To ale neznamená, že by herečka seděla doma. I po vyhlášení nouzového stavu vyrazila do přírody na čerstvý vzduch. Projevila se jako zkušená houbařka. „Tak já doufám, že porostou hooodně dlouho, ať máme důvod chodit po lesích celý podzim. Dneska bylo nádherně, krásný čerstvý vzduch, lesy zelené, houby zdravé a rodina spolu,“ komentovala herečka fotky s velkou úrodou hub zveřejněné na sociální síti Instagram.

Alice přidala pár myšlenek, jak bojovat s podzimním splínem a špatnou náladou. „Co víc si teď přát, že? Musíme se radovat z úplně obyčejných věcí, to je všechno. Nesmíme propadat špatné náladě, protože bude líp,“ napsala herečka. ■