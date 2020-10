MasterChef zná finalisty: Porotci soupeří s vládou, kdo nás na*ere víc, jsou nespokojení diváci

MasterChef zná letošní finalisty. Video: TV Nova

Každý z trojice se chtěl dostat do finále, celým dílem tak prostupovala značná nervozita. Z výzev nakonec vyšli vítězně Roman a Pavlína. „Pane bože, já jsem to dokázala. Jsem neskutečně šťastná,“ řekla Lubojatzky poté, co se o postupu dozvěděla.

S výběrem finalistů nesouhlasí mnoho diváků pořadu, kteří svou nespokojenost dávají vědět v komentářích. V těch se opakují názory, že do finále patřil Pavel.

„To je úlet, těžce Pavla poškodili“, „Porotci dávaj souboj s vládou, kdo nás na*ere víc, ne?“ nebo „A člověk si naivně myslel, že aspoň do finálové dvojice vyberou opravdové kuchaře“, píšou lidé.

Porotci MasterChefa jsou šéfkuchaři Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář. Závěrečný díl pořadu Nova odvysílá příští týden. ■