Hodně nebezpečné focení. Úřadující královna krásy riskovala pád z výšky i pořádné nachlazení

Neměla to vždy jednoduché. Foto: archiv B. Rajské

Když jeho první část fotila Diana Kobzanová (38), vyslovila podmínku, aby měli všichni členové týmu roušky. Modelka měla totiž za pár dní odlétat do Spojených států a nemohla si dovolit se nakazit.

V momentě, kdy se fotil zbytek kolekce, tak už s ohledem na vládní nařízení museli mít roušky všichni povinně.

Focení na etapy v prostorách Aero Vodochody a Leteckého muzea ve Kbelích bylo náročné i kvůli počasí. S Dianou Kobzanovou se fotilo při teplotách pohybujících se okolo třiceti stupňů, další dvě focení probíhala pro změnu v zimě a dešti. „Takovou husí kůži na nohách holek jsem už dlouho neviděla," říká Beata Rajská.

Své by mohla vyprávět držitelka titulu Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová, která v některých modelech velké večerní pěkně promrzla.

„Během focení byla na place velká zima, nevybrali jsme si zrovna jeden z těch teplejších dnů, tak pózovat v šatech v pouze pár stupních nebylo nejjednodušší. Ale vidina krásných fotografií, které jistě vznikly, byla neodolatelná, a ačkoliv jsme s celým týmem pěkně promrzli, focení jsem si opravdu užila a jsem vděčná, že mohu být součástí takového krásného díla,“ popisuje profesionální přístup k věci modelka. Úřadující královna krásy to naštěstí neodnesla na zdraví. „Když jsem přišla domů, rychle jsem šla do teplé sprchy, zabalila se do deky a odpočívala.

Modelka při pózování křídlech letounů projevila svou obratnost. „Musím říct, že šplhat do letadla na jehlách, vyžadovalo značnou dávku šikovnosti. Člověk nechtěl udělat díru, ale ani skončit pod letadlem. Nejvíce se mi líbilo focení na křídle, mělo to skvělou atmosféru,“ pochvaluje si Kopíncová.

Velkou část fotografií připravil Petr Kozlík a další doplnil Arthur Koff. Kalendář bude k dispozici od prosince 2020. „Věřím, že moje úžasná tiskárna v Opavě mě nezklame a vše se bude stíhat, abychom měli alespoň malé dárky na Vánoce,“ říká Beata Rajská. ■