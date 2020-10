Exmanželka Bena Afflecka čelí dalším otázkám na těhotenství. Tento komentář spustil lavinu gratulací

Jennifer Garner Profimedia.cz

Herečce Jennifer Garner se nedávno stala nepříjemnost, která by do rozpaků uvedla nejednu ženu. Jedna z followerek se jí pod fotku v kalhotách s laclem zeptala, jestli je těhotná. „Je mi 48 let, mám tři zdravé děti a nejsem, a už nikdy nebudu těhotná. Můžeme tohle už nechat spát,“ odpověděla matka dcer Violet a Seraphiny a syna Samuela. To se ale nestalo.