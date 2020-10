Reportérka Primy osm dní po termínu porodila holčičku. Dostala pohádkové jméno

Manželé Antony mají holčičku. Foto: archiv A. Antony

„Maminka i Rozárka jsou v pořádku. Obě byly moc šikovné! Maminka to dokonce zvládla i bez epidurálu,“ zněla zpráva hrdého otce.

Andrein manžel byl nakonec u porodu, i když do poslední chvíle nebylo jisté, jestli se k tomuto kroku odváží. „Pokud by bylo na manželovi, tak ten k porodu nepůjde. Já taky nechci k porodu, ale mě se na rozdíl od něj nikdo neptá. Stále ho trošku nutím, aby tam byl se mnou, ale ve výsledku to rozhodnutí nechám na něm. Člověk chce mít u sebe psychickou podporu," svěřila Super.cz ještě před porodem.

Nakonec Martin našel odvahu a manželku podpořil. „Jsem ráda, že tam byl. Nevím, jak bych to bez něj zvládla," řekla Super.cz pár hodin po porodu šťastná maminka a dodala: „Vše proběhlo pod skvělým dohledem pana doktora Petra Křepelky a porodní asistentky Lucie Moravcové. Rozárka vděčí za hladkou cestu na svět právě jim." ■