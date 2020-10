Bolesti, oteklý obličej a sebevědomí na nule. Krásné fitnessce naběhly svaly v obličeji

Natálie Myslíková Foto: archiv N. Myslíkové

"Měla jsem problém s tím, že mi obrovsky naběhly svaly. Nikdy by mě nenapadlo, že se to může stát. Kdyby mi takto rostly svaly na nohou, byla by to pecka," řekla Natálie. "Netušila jsem, proč se to stalo, z čeho to je, jak se toho zbavit. Byla jsem z toho fakt nešťastná," svěřila modelka a fitnesska.

Nešlo přitom jen o estetický problém. "I když jsem jedla, po chvíli mě bolela čelist. Myslela jsem si, že problém je právě v čelisti, v kostech, ale ukázalo se, že za to mohou žvýkací svaly. Měla jsem bolesti, oteklý obličej a sebevědomí na nule," popsala svou zkušenost.

"Přemýšlela jsem o operaci čelisti, ale nechtělo se mi jít do zákroku, při němž se kosti sekají," řekla Natálie, která nakonec na doporučení lékaře podstoupila botox do žvýkacích svalů. "A ono to zabralo. Žvýkací svaly botoxem ochably a zmenšily se," dodala spokojená Natálie. ■