Ve 45 se stala poprvé maminkou: Herečka se v 9. měsíci nechala nafotit úplně nahá

Chloë Sevigny Profimedia.cz

Herečka v rozhovoru přiznala, že si už velmi přála být matkou. „Bylo to něco, co se mělo stát. Krátce po mé čtyřicítce nám to nešlo, i když jsme se aktivně snažili. Měli jsme problémy,“ popsala, jak se s přítelem Sinisou Mackovicem pokoušeli o dítě.

Otěhotnět se jí podařilo až po divokém večírku. „Prožili jsme noc plnou tance a alkoholu. A pak to najednou vyšlo a udrželo se, což je něco, s čím jsem v minulosti měla problémy,“ přiznala.

Na roli maminky si prý herečka musela nejprve zvyknout. „Máme štěstí, že nám několikrát v týdnu chodí pomáhat moje maminka. Sinisa naštěstí pracuje z domu, takže mi pomáhá pořád. Vyřizuje třeba pracovní hovory a u toho drží malého,“ dodala, že si nemá na co stěžovat.

Sevigny se i v dubnu nechala zvěčnit s odhaleným bříškem. Zapózovala tehdy v prádle a rozepnuté košili. ■