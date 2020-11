Kolegové už si covidem prošli, Marian Vojtko stále odolává: Zpěvák promluvil o koronaviru

Marian Vojtko tráví většinu času doma. Super.cz

„Byl jsem trochu nastydlý, měl jsem rýmu a kašílek a víte, že zpěvák a chlap, který je nastydlý, to je pomalu smrtelná nemoc. Myslel jsem si, že už mám coroňák, necítil jsem voňavku ani víno. Tak jsem běžel na testy a zjistil jsem, že to nemám,“ prohlásil zpěvák s tím, že je s kontaktu s kolegy z divadla, kteří se covidu nevyhnuli.

„S kolegy si píšu, naštěstí nemají úplně těžký průběh. Je mi líto těch, co se nakazí a musí být v nemocnici. Bohužel, dnešní doba je taková, že s tím nikdo nepočítal. Musíme se bránit asi tím, že se nebudeme s nikým stýkat,“ prohlásil pro Super.cz zpěvák, který nemůže navštěvovat ani svou rodinu na Slovensku.

„Rodiče to zvládají docela dobře. Už na loňské Vánoce jsem nakoupil smartphony a jsme v kontaktu. Přes video a každý den si voláme a kontrolujeme se,“ prohlásil Vojtko, který si ještě na začátku října stihl odehrát představení Kat Mydlář, které se po 9 letech vrátilo na prkna Divadla Broadway. Zpěvák doufá, že se celá situace brzy uklidní a vrátí se zpět do divadla a před diváky. „Doufám, že lidi na nás nezanevřou v divadle, protože po té krizi to bude náročné. Držte palce jak nám, tak sami sobě a že přijde něco, nebo někdo něco vymyslí a po Novém roce už to bude zase nádherné,“ dodal Marian. ■