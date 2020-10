Vzpomínky na společné chvíle: Dcera Karla Gotta odtajnila další snímky z rodinného archivu

Karel Gott se svou dcerou Dominikou na dovolené Foto: Foto archiv Dominiky Gottové / Poslední roky s Karlem

„Ale tátovi až do posledních dnů, než odešel na věčnost, po mně zůstalo drahé pero Montblanc, které jsem mu koupila během jednoho pobytu v Hongkongu. Na přání na něj tehdy vyryli tatínkovo jméno. Byla to taková černozlatá kombinace,“ svěřila se Dominika v knížce Poslední roky s Karlem. „Já jsem se ho před odletem do Hongkongu ptala, co chce a on říkal: Nějaké reprezentativní pero, které když vytáhnu kvůli podpisu, tak ho lidé uvidí! To pero stálo cca 700 eur a tatínek z něj měl obrovskou radost. Dala jsem mu ho krátce po návratu pod stromeček,“ prozradila Dominika.

Vedle toho odtajnila i snímky z rodinné dovolené v roce 2006. Karel Gott pozval Dominiku na dovolenou na Kanárské ostrovy, a to krátce po narození dcery Charlottky. Tehdy si Dominika s Ivanou Gottovou (44) ještě rozuměla. Po odchodu zpěváka to ale mezi ženami poněkud skřípe.

Ve svém posledním vyjádření se Dominika svěřila s tím, že by ráda vše opět urovnala. „Ráda bych tatínkovi brzy udělala v nebi radost a pokusila se dát dohromady znesvářené strany naší rodiny. Ale to musí chtít obě strany, nejenom jedna,“ prohlásila Gottová v den výročí odchodu zpěváka. ■