Časy, kdy hrála šedé myšky, jsou pryč: Ztřeštěná herečka se vrhla na Filipa Blažka

Kristýna Kociánová se vrhla na Filipa Blažka. Video: FTV Prima

Kristýna Kociánová (35) dříve hrála uťáplé šedé myšky. Už v seriálu Krejzovi ale prokoukla, protože konečně dostala roli sexy dračice. Jako velká voda vtrhla i do seriálu Slunečná, kde hraje ulítlou herečku. Ta v seriálu hraje fiktivní přítelkyni Filipa Blažka (47), jenž si před sociálkou vymyslel, že není na výchovu dětí sám, a ona mu se lží pomůže.

„Erika je ztřeštěná herečka, tak jsem to tak nějak pojala. Postupně se ale vyvíjí, a co diváci uvidí třeba za dva měsíce, bude úplně jiné,“ prozradila Kociánová.

„Jede pomoci, o nic jí nejde, tak se rozhodně nechce nechat odbýt, protože Tom v podání Filipa Blažka není z nápadu zrovna nadšený. Jí to ale nevadí, nevzdává se a chce pomoci. Je to jako v životě, dokud máte nadhled, tak jste daleko uvolněnější, a ve chvíli, kdy se do něčeho nebo někoho zainteresujete, tak ten nadhled ztrácíte a věci se mění,“ naznačuje osud své postavy herečka, jež po boku Filipa Blažka hrála i ve filmu Dukátová skála, kde byla jeho manželkou.

Kociánovou známe také ze seriálů Přístav či Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila boubelatou sestřičku Mirku. ■