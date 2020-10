Tohle je 40! Kim Kardashian předvedla tělo v bikinách a prozradila, jak si udržuje mladistvý vzhled

Kim Kardashian Profimedia.cz

„Tohle je 40!“ popsala snímky výstižně. Není jasné, kam se televizní hvězda se svými nejbližšími vydala. Destinace výletu byla přísně utajována. Podle Page Six vzala rodinu a nejbližší přátele na soukromý ostrov někde v Karibiku.

Kim přiznala, že měla ze 40. narozenin trochu obavy, neboť se bojí stárnutí. „Nedávno jsme se o tom bavily s mámou. S věkem přichází určitá moudrost a člověk je klidnější, ale jinak to stojí za houby,“ přiznala v jednom z nedávných rozhovorů.

Známkám stárnutí v obličeji se snaží zamezit sérem proti vráskám. To prý ale používá i na tělo, aby byla její kůže dokonalá.

„Vždycky to nanáším na celé tělo. Nohy, ruce, speciálně pak na krk a dekolt, břicho. Nemusí se to zdát, ale má to své účinky, prostě to napatlám všude,“ prozradila tajemství své krásy. ■