Eva Burešová se po prodělaném covidu vrací do Slunečné: Herečka popsala průběh nemoci

Eva Burešová opět točí seriál Slunečná. Foto: archiv FTV Prima

Seriálová Týna Popelková netuší, kde se mohla nakazit, protože dodržuje všechna hygienická opatření. Testy jí ale potvrdily, že je pozitivní, a tak ihned nastoupila do karantény. Nemoc v hereččině případě naštěstí probíhala velmi mírně. „Celý rok beru hodně vitaminů, chodím na infuze vitaminem C a nemám žádnou vrozenou vadu, takže ten průběh byl klidný,“ popsala s tím, že ji jen bolela hlava.

Štěstí potkalo herečku i v tom, že nepřišla o čich ani o chuť. „Jsem za to ráda, protože jsem se dopovala čokoládou, a věřte, že jsem paradoxně měla neskutečný chutě. Zněla jsem, jako bych měla rýmu, i když jsem ji neměla, a ani mě nebolela záda,“ dodala.

Co ale na Evu během izolace padlo, byla velká únava. Jen neví, jestli to má přisuzovat nemoci, nebo pracovnímu tempu, které posledních pět let má. „Jsem zpomalená, jsem mimo, to je asi logický, ale uvidíme, jak mi bude zítra, pozítří. Všechno se ukáže, až naskočím do toho pracovního vlaku. Teď jsem taková zpomalená, chodím pomalu po schodech, trochu se zadýchávám, ale je mi fajn,“ svěřila.

„Chci všem strašně moc poděkovat za ty krásný zprávy, který jste mi psali, já nechci bulet, protože víte, že jsem v tomhle citlivá, ale opravdu mi to strašně pomohlo. Děkuji všem za to, že jste si našli chvilinku a napsali mi zprávy, dopisy, natočili videa, cokoliv, děkuji vám, jsem neskutečně vděčná,“ vzkazuje herečka. ■