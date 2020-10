Tahle kočka je stále single: Modelka Nikola Buranská na toho pravého stále čeká

Nikola Buranská je stále single. Super.cz

"Pracovní zakázky se všechny zkrouhly, nejen v modelingu, ale všude. Hrozně mě to mrzí, protože jsem měla v rámci svojí produkce připravenou krásnou přehlídkou s Dominikou Sedláčkovou a klekla mi spousta dalších projektů. Ale život jde dál a všichni se s tím musíme vypořádat, snad bude za pár měsíců po všem," krčila rameny.

Vyhlídka na zlepšení situace úzce souvisí s vakcinací. Nechala by se Nikola očkovat? "Asi podle toho, jaké bych měla výstupy od ostatních. Jako první bych asi nešla. Stačí mi to testování, byla jsem už čtyřikrát na tom šťourání do nosu. Taky nevíte, jaké by to mělo vedlejší účinky. Časem se to vakcínou určitě vyřeší, ale počkala bych," míní.

Zajímalo nás samozřejmě, zda se v jejím životě neobjevil nějaký nový muž. "Žádný nový muž není. Myslím si, že všechno má svůj čas, a věřím, že ten pravý se objeví. Třeba už je někde za rohem, půjdu se podívat ven," smála se Nikola, s níž jsme si povídali na jedné z posledních společenských akcí před znovuzavedením restrikcí. ■