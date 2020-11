3 měsíce po porodu je opět štíhlá: Krásná modelka se pochlubila synem a svěřila tajemství své postavy

Kateřina Lébr Šonková se pochlubila synem Timotejem. Super.cz

"Jsem pořád modelka, umím se postavit tak, aby byly fotky co nejvíc lichotivé, nicméně ještě neobléknu ze svého šatníku nic, co má knoflíky a řeším to legínami nebo tepláky. Nezkoušela jsem se zatím ani vážit, protože cvičit jsem ještě nezačala a jím spíš víc, už kvůli tomu, že Timíčka plně kojím. Mám hrozné chutě na sladké, sním i dva čokoládové dorty za den," svěřila.

Katka je od pětadvaceti let veganka, ovšem kvůli synovi začala jíst například vejce. "Ale jenom z domácího chovu. A malého určitě vegansky nutit jíst nebudu, musí si to taky jednou rozhodnout sám. I manžel jí třeba ryby," upřesnila.

Mateřství prý zvládá dobře. "Nejhorší byl asi druhý měsíc, protože manžel, který mi v šestinedělí pomáhal, se vrátil do práce, tak jsem se to musela naučit zvládat sama a přiznám se, že jsem byla dost protivná. Ale už je to dobré. A Timíček i krásně spinká, od devíti večer třeba až do sedmi do rána," doplnila. ■