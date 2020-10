Marian Vojtko si může zpívat maximálně u hrabání listí: Jak zvládá doma nouzový stav?

Zpěvák je už pár týdnů doma Super.cz

„Restrikce jsou čím dál tím horší a přísnější. Já jsem stihnul jet ještě na moji oblíbenou Moravu a tam si ve valtickém podzemí udělat zásoby mého oblíbeného vínka, takže teď v podstatě, když budou ještě horší restrikce, tak mám co degustovat,“ svěřil zpěvák, který vedle sledování filmů a popíjení vínka tráví čas u sebe na zahradě.

„Nudím se, není co dělat. Teď je dobré, že není moc lidí nikde, a to ani v přírodě. Posilky jsou zavřené, půjdu si chodit cvičit a běhat do přírody, mám tady krásné okolí a půjdu to zkontrolovat, jestli se to tam nezměnilo od března,“ zavtipkoval Marian, který je ze situace a zavřených divadel nešťastný.

„Dostáváme informace od ředitelů divadel, že se bude hrát třeba až za rok. Doba je těžká, uvidíme, jak se o nás stát postará,“ prozradil nám Vojtko, který ale i tak po pár týdnech potěší své fanoušky. „Máme v plánu první koncert se 4 Tenorama je to nazvané 4 Tenoři jsou s Vámi a Janis Sidovský nám zabezpečil online přenos, který půjde 1. listopadu, takže doufejme, že to vyjde. Je s tím strastiplná cesta, aby to vyšlo a uspořádalo se to. Doufejme, že to vyjde a potěšíme své fanoušky. Konečně si po dlouhé době zazpíváme,“ dodal Marian. ■