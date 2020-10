Emily Ratajkowski čeká první dítě. Před kamerou kamarádky se svlékla a těhotenství odhalila na unikátních záběrech

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

V textu se Emily zamýšlí nad tím, jaká osobnost její dítě bude, jak ji a manžela rodičovství změní a rozebírá i otázku genderových stereotypů. „Nemáme ponětí, kdo - raději než co - roste v mém břiše. Jaká to bude osobnost? Jakému člověku budeme rodiči? Jak to změní naše životy a kdo jsme? Je to úžasný a zároveň děsivý koncept, který náš činí bezmocnými a pokořenými,“ píše Ratajkowski.

K oznámení modelka ve spolupráci se zmíněným magazínem připravila také video, které je sestřihem pro ni důležitých momentů. „Tohle video budu uctívat do konce života,“ napsala k záběrům rostoucího bříška. Krátký film režírovala kamarádka Ratajkowski Lena Dunham. ■