Z parfému se mu doteď zvedá žaludek: Moderátor Miloš Pokorný popsal, jak mu koronavirus změnil čich i chutě

Moderátor prodělal těžší průběh nemoci a doteď u něj není vše při starém. Super.cz

„Zatím nemám chuť a vadí mi všechny, i ty příjemné vůně, které mě bavily. Když si ráno dávám parfém, tak se mi z toho ještě doteď zvedá žaludek. Bohužel jsem ztratil chuť na víno, což mě mrzí nejvíc,“ prozradil s humorem Pokorný Super.cz. Našel si na tom ale jedno pozitivum. „Řekl jsem si, že to budu aspoň brát jako takovou sebeočistu. Už měsíc jsem neměl kapku alkoholu.“

Podobně to má i s kávou. V minulosti velký milovník espressa, kterého byl schopný vypít i deset šálků denně, teď nechává kávovar doma vypnutý.

Přestože běžné chřipky a nachlazení zvládá bez větších komplikací, koronavirus moderátora stanice ExpresFM potrápil a dle jeho vlastních slov nechybělo málo a skončil v nemocnici na přístrojích.

Jaký má po vyléčení názor na nošení roušek? „Nikomu nechci zasahovat do osobní svobody, z druhé stany je to v téhle situaci to nejmenší, co pro to můžeme udělat. Neříkám, že to tu situaci vyřeší nebo to ty lidi zachrání, ale je to standardní prevence, kterou bychom teď měli dodržovat,“ míní Pokorný. ■