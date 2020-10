V Německu v ní vidí konkurenci Billie Eilish a zaujala i v The New York Times. Mladá Slovenka zpívá o toxických lidech

Karin Ann - 3AM Video: BrainZone

V německém tisku ji označili jako konkurenci jedné z nejslavnějších teenagerek současnosti Billie Eilish a online portál amerických The New York Times ji zmínil v článku o Generaci Z (lidé narození od poloviny 90. let a vyrůstajících ve světě digitálních technologií). Řeč je o osmnáctileté slovenské zpěvačce a výtvarnici s českými kořeny Karin Ann, jež nedávno vydala debutový singl 3AM. V textu zpívá o tom, jak někteří lidé mohou být toxičtí.