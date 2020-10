Svoji profesi vykonávat nemůže, a tak si našel novou práci: Muzikálový zpěvák rozváží jídlo

Zpěvák se vrhnul do nové práce. Michaela Feuereislová

Už pěknou řádku let se Josef Vágner (30) pohybuje na divadelních prknech. Na svém kontě má mnoho muzikálových rolí. Věnuje se i sólové kariéře, a to pravidelně na koncertních pódiích. Koronavirová pandemie ale zpěvákovi vymazala téměř celý diář a kvůli vládním nařízením není známo, kdy se umělci opět vrátí ke své profesi.

„Je bohužel zřejmé, že se do divadla zpět jen tak nedostaneme a mrzí mě, že jde jen těžko říct, kdy se tam vrátíme. Na jaře se při podobné situaci dalo být doma - byl jsem na chalupě, kde je vždy práce dost, ale teď přijde zima, a to už se na zahradě dělá hůř,“ řekl Super.cz zpěvák s tím, že rozhodně nelení doma a rozhodl se vyzkoušet si novou práci.

„Navíc to bude nejspíš delší období a musím se postarat o rodinu, a tak bylo na čase si nějaký přivýdělek najít. Práce, která by se pak dala kdykoliv přerušit až se věci vrátí do normálu se hledá těžko, nicméně právě woltování se jevilo jako dobrá varianta,” prozradil zpěvák, který začal rozvážet jídlo.

„Mám moc rád jídlo a strašně rád objevuju nové kuchyně. Mám šanci se díky tomu i trochu dostat mezi lidi a komunikovat s nimi, což mi na dané době chybí asi nejvíc. Je to pro mě taková počítačová hra v reálném světě. Jezdím si prostě po mapě a sbírám body,“ prohlásil Vágner.

Zpěvák je rád, že i v takové době našel možnost přivýdělku. „Navíc jsem si uvědomil, že ta pracovní doba je dost podobná času, kdy jsem v divadle, a tak jsou i doma zvyklí, že se mnou v tu dobu nepočítají. Musím ale přiznat, že je to občas těžké, protože jak vezete ty jídla, tak to v autě fakt voní,” prásknul zpěvák s tím, že se samozřejmě po rozvolnění vládních nařízení vrátí ke své práci.

„Těším se, až se situace vrátí do normálu, protože mám už dlouhý seznam míst, kam chci vyrazit na jídlo. Nemůžu se dočkat příštího týdne, kdy začneme aspoň v omezeném provozu zkoušet v Divadle Broadway Lásku nebeskou, protože mi divadlo opravdu chybí,” dodal závěrem zpěvák, kterého čeká zkoušení role Jáchyma Macháčka v muzikálu s hity Waldemara Matušky. ■