Kam se poděl fešák z Pearl Harboru? Herec promluvil o tom, co ho před 19 lety donutilo stáhnout se do ústraní

Josh Hartnett v Pearl Harboru Profimedia.cz

„Bylo to strašné,“ řekl nyní listu The Guardian o rozhovoru pro Vanity Fair z roku 2001. „Citovali mě tam vůbec? Jediné, o čem psali, bylo, jak jsem byl sexy. Měli o mně jasnou představu a mysleli si, že to ocením, ale bylo to dost divné,“ zavzpomínal.

Josh přiznal, že mu připadalo šílené, že ho srovnávají s hvězdami jako Julia Roberts nebo Tom Cruise. „Bylo to v době, kdy jsem ještě nebyl ani tolik slavný. Říkal jsem si, že na to ještě nemám, ať mě nechají žít.“

A tak se Hartnett rozhodl, že se stáhne do ústraní. „Dívali se na mě, jako bych kousal do ruky, která mě krmila, ale tak to vůbec nebylo. Nechtěl jsem rebelovat. Ale lidé si ze mě chtěli udělat značku, abych byl oblíbený, jenže já jsem neměl náladu přijímat pořád ty samé role dokola, takže jsem vycouval,“ vysvětlil.

V průběhu let se Hartnett zaměřil na menší role a projekty, které mu přinášely radost. Přesídlil s partnerkou Tamsin Egerton do Anglie, kde společně vychovávají dvě děti. ■