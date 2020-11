Pěvecká koučka Tváře Linda Finková zhodnotila soutěžící: Kdo ji nejvíc překvapil?

Linda Finková Super.cz

Ten si stále ještě může zahrát, i když ne v tělocvičně a jen ve dvou, nikoli ve čtyřech, jak je zvyklá. "Můj sport nic nezastaví, hrála bych i v roušce, kdyby to bylo nutné. Opravdu makám a lítám, nehrajeme jen tak, pořádně do toho šviháme. Naopak kolektivní cvičení mě moc nebere," prozradila.

Povídali jsme si i o Tváři, kde je zpěvačka koučkou, a její další práci. "Počítala jsem peníze, o které jsem kvůli restrikcím přišla, ale neřeknu, kolik to bylo, protože je to fakt ranec. Pořád si zpívám aspoň doma, abych si udržovala hlas. Ale nestěžuju si. A pořád online učím a pokračuje Tvář," vysvětlila.

Zajímalo nás, kdo z letošních účastníků ji jako koučku nejvíc překvapil. "Určitě Erika Stárková (36), kterou jsem předtím vůbec neznala, protože když šel Most!, tak to bylo v pondělí, a to jsem měla právě ten badminton. Zpívá nádherně, tak jako ona nezazpívá devadesát procent zpěvaček. A pak Albert Černý (31), i když Lake Malawi trochu znám. Je to čistá duše, která skvěle zpívá," míní. ■