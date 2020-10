Místo koncertování tráví čas v přírodě: Jak se Bohuš Matuš připravuje s Luckou na příchod miminka?

Bohuš Matuš se těší na miminko. Foto: Super.cz/archiv B. Matuše

„Chodíme pravidelně na procházky do lesa. Z nalezených hub jsem Lucince uvařil kulajdu, kterou má moc ráda. Snažím se, aby byla Lucka na čerstvém vzduchu,“ svěřil se Matuš Super.cz s tím, že když zrovna nejsou ve svém novém bytě, vyráží do lesa. „Jezdíme do Jevan, kam jsem jezdil za Karlem Svobodou,“ prozradil zpěvák s tím, že tamní přírodu má moc rád.

S přítelkyní Lucinkou si zpěvák dokonce nyní založil nový instagramový profil. Na sociální síti se společně chtějí s fanoušky dělit o radosti, které jim nová životní role rodičů bude přinášet. „Na Instagram chceme dávat fotky od počátku narození naší holčičky, a to proto, aby nás neobtěžovali paparazzi fotografové,“ svěřil se Matuš, který se na příchod prvorozené dcery už moc těší.

Podle rostoucího bříška jeho přítelkyně už porod totiž pomalu klepe na dveře. ■