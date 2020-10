Už v 15 letech podstupovala chemoterapie: Hvězda seriálového hitu promluvila o boji s leukemií

Ashley Park Profimedia.cz

„Lidé se mě na to hodně ptají. Vůbec mi to nevadí, myslím, že je důležité o takových věcech mluvit,“ nechala se slyšet pro Cosmopolitan.

„Nikdy jsem nechtěla být ta Asiatka, chtěla jsem zapadnout. Ale když mi bylo 16, byla jsem najednou holohlavá a nemocná,“ uvedla.

Tvrdí ale také, že ji rakovina posílila a dodala jí sebevědomí, které později potřebovala na prknech, jež znamenají svět, stejně jako před kamerou. Právě díky odvaze prý také zákeřnou nemoc porazila.

V příštích letech by si Ashley ráda adoptovala teenagery. „Nejsem ještě úplně připravená na to být matkou, ale ráda bych se stala náhradní matkou,“ doplnila, že by ráda poskytla domov někomu, kdo to potřebuje. ■