Rolins podstoupila v tichosti další plastiku. Popová diva totiž nemohla volně dýchat

Dara Rolins je po operaci nosu Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram M. Ivanchuk

Jednalo se o opravný zákrok, protože v minulosti si zpěvačka svůj nos už jednou nechala upravit. Málokdo věděl, že Daru trápí špatná průchodnost nosních dírek, která je nejen pro zpěvačku tolik důležitá.

Poslední zásah plastického chirurga zpěvačka nemá potřebu s médii příliš probírat. „Necítím potřebu se hájit, ani nikomu nic podrobně vysvětlovat,“ vyjádřila se k zákroku zpěvačka a dále uvedla: „Těch pár lidí, které můj názor opravdu zajímá, znají pravé důvody mého rozhodnutí. A ostatní samozvaní odborníci na Daru, vložte prosím energii do věcí, kde je o váš názor a všechny cenné rady, zájem.“

To, že šla Dara pod kudlu, by na veřejnost nejspíš neprosáklo. Zákrok totiž podstoupila na klinice v městě Vyšneve nedaleko Kyjeva. Vše by zůstalo utajené, kdyby si společné selfie se zpěvačkou neumístil na svém pracovním profilu její operatér Maxim Ivanchuk. „S nejkrásnější a nejkouzelnější šťastnou dámou s novým nosem,“ komentoval společný snímek renomovaný ukrajinský chirurg, který si od umělkyně nechal podepsat říjnové číslo česko-slovenského vydání Vogue s Darou na titulce.

Dara se netají tím, že si k půvabu v minulosti pomohla zásahy plastické chirurgie. Kromě úpravy nosu si nechala silikonem zvětšit poprsí a před vráskami se chrání botoxovými injekcemi. ■