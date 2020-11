Vyhřívání na slunci vyměnila za gumáky: Vnadná moderátorka Ondráčková se odstěhovala z Německa. Kam?

Marta Dřímal Ondráčková se přestěhovala. Foto: archiv M. Ondráčkové

V prosinci to budou dva roky, co se moderátorka a herečka Marta Dřímal Ondráčková stala maminkou . Svou prvorozenou dceru přivedla bývalá tvář Snídaně s Novou na svět v Německu. Do země se přestěhovala s manželem Jakubem, a to kvůli jeho práci. Nyní se rozhodli pro stěhování, domů do Česka se ale nevrátili.

„Kde jsme? Chtělo by se mi napsat “Tak jsme zdrhli”, protože, když jsme se stěhovali naposledy, bylo to po prezidentských volbách a dost symbolické. Ale není to úplně pravda, stejně, jako to bylo i před pár lety jen dílem náhody. Utíkat není můj styl. Prostě jsme se rozhodli chvilku se porozhlédnout a něco si odžít zase na jiném kousku světa,“ svěřila se Marta a poslala fotografii ze svého nového domova. Tím je pro její rodinu nyní Anglie.

„Moře za humny, vody spousta, slunce méně, ale když už, tak jsou ty dny kouzelně prosluněné. Šatník jsem probrala na pět kousků, mezi kterými nesmí chybět svetr, a všichni nosíme gumáky. Zjistila jsem, že je to celkem pohodlná obuv. Zatím nevíme, kdy se zase budeme přesouvat někam jinam, a to je pro mě, člověka, který miluje plánování a nesnáší překvapení, asi největší výzva,“ prozradila moderátorka

Velkou Británii si oproti Německu, kde poslední roky žili, zatím nemůže vynachválit: „To je to místo, kde se momentálně nacházíme, poctivě přibíráme, protože já britskou kuchyni fakt můžu, a kde Sophii učíme, že se při přecházení musí nejdřív podívat vpravo. Že jsem byla naivní, když jsem si myslela, že zdejším budu rozumět, protože se cítím být vybavená líp angličtinou než němčinou, vám asi ani nemusím říkat. Zásadní změna je, že oni rozumí mně, oproti Němcům.“ A podle všeho si v zemi nejspíš udělá více přátel než v jejich posledním místě bydliště.

„Asi si budu fakt dlouho zvykat na to, že nás všichni zdraví, baví se s námi, nechají Sophii hladit psy. Občas mám strach, že si nějakého odnese, za nadšeného povzbuzování páníčka, domů. Zkrátka to, co Británii chybí ve vřelosti počasí, Britové bohatě dohánějí vřelostí svých srdcí,“ dodala moderátorka. ■