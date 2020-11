Většinu času tráví nyní doma se synem: Jak s dvanáctiletým Kristiánem zvládá Gabriela Partyšová školu?

Jak to moderátorka zvládá v nouzovém stavu? Super.cz

„Všechna moderování tiskovek, sportovních akcí, společenských akcí, to mám zrušeno, mám pocit, že už se ruší i půlka roku 2021. Plesy a takové krásné moderace jsou pryč, myslím, že se to zase vrátí, je to takové meziobdobí něčeho, co nám sem vtrhlo a musíme to respektovat. V televizi jsem v ranním vysílání televize Nova a tam jsem velice ráda,“ prozradila Partyšová, která má syna doma. Školu zvládají bez problémů, protože mají fungující online výuku.

„Kristián je na česko-kanadské škole, která zvládá bezvadně online výuku. To znamená, že on si ráno sedne v osm hodin do místnosti, jako kdyby zvonilo. Je sedmák a střídají se mu tam kantoři a v reálném čase se učí všechny předměty, jak v češtině, tak v angličtině,“ svěřila se Super.cz moderátorka, kterou jsme potkali na masáži ještě před uzavřením všem salónů.

Partyšová také přiznala, že domácí úkoly se synem musí doma občas dokumentovat a natáčí například jeho hodiny tělocviku.

„Jenom tělocvik musíme občas natočit, když třeba běhá kolem baráku, nebo jim učitel teď dával kruhové tréninky, tak to jsme spolu točili a byla u toho i sranda. Samozřejmě, kdybych si mohla vybrat, jestli mít dítě doma bez roušky a mohl se učit online u počítače, anebo s rouškou osm hodin, jak to teď měli, tak já bych opravdu volila tu domácí výuku,“ prozradila moderátorka s tím, že jediný problém byl odloučení od kamarádů.

„Je sice introvert, ale má rád lidi, má rád děti, staré lidi a společnost a stýská se mu strašně moc. Kluci jsou neustále na telefonu a ten sociální absťák byl u nás poměrně velký,“ dodala moderátorka. ■