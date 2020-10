Málem jsem skončil v nemocnici na přístrojích, říká po prodělaném covidu Miloš Pokorný

Z běžného života ho nemoc vyřadila na několik týdnů. Super.cz

Neplánované volno se Pokornému nakonec protáhlo na bezmála 3 týdny. Přestože na první pohled se zdá být naprosto fit, v kondici jako před onemocněním ještě není.

„Hrozně mě překvapilo, jak mě to sestřelilo. Zaplať pánbůh jsem neskončil v nemocnici na přístrojích, ale neměl jsem k tomu daleko. Fakt jsem netušil, že by se mi tohle mohlo stát - nejsem člověk, který by stokrát za rok ležel doma s chřipkou, většinou to přejdu,“ prozradil Super.cz moderátor.

Popsal také příznaky, které ho sužovaly 10 dní. „Neustálé bolesti hlavy, záda, klouby, pocity na zvracení, pak jsem ještě čapnul zápal plic. Nebyl jsem ani schopný si číst, pálily mě oči. Vyzkoušel jsem všechny prášky a nic nezabralo, hlava mě bolela nonstop,“ řekl Pokorný. Kde k nemoci přišel, moderátor neví. ■