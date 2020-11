Takhle Monika Leová přibrala ve 4. měsíci: Druhý měsíc mi bylo hodně špatně, nemohla jsem moc fungovat

Monika Leová se těší na prvního potomka Foto: Archiv M. Leové

"Přišlo to dřív, než jsme čekali. Vyšlo to na první dobrou. Jsme rádi! Pár kamarádů, kterým to nejde, nás vystrašilo. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned to vyšlo. O to víc jsem byla v šoku. Je to štěstí," řekla Super.cz Monika.

Zatím má nahoře dvě kila. "Od druhého měsíce nosím těhotenské kalhoty, protože mě to škrtí. Mám legíny, džíny a je mi v tom děsně fajn," prozradila Leová.

Těhotenské nevolnosti má za sebou. "Druhý měsíc mi bylo hodně špatně. Nemohla jsem moc fungovat. Byla jsem unavená, pocit, jako když máte obrovskou kocovinu. Žaludek na vodě, na nic chuť," upřesnila moderátorka, která se těší, že bude kočárek vozit se svými kamarádkami.

"Hodně mých kamarádek má čerstvě děti, nebo jsou těhotné. Bude s kým to sdílet. Andy, Sandra, Gabča. Budeme dobrá parta," dodala. ■