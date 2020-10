Tvář měla jednoznačného vítěze. Šíleně smutná princezna s kopií Václava Neckáře neměla konkurenci

Vojta Drahokoupil a Albert Černý Foto: TV Nova

A právě Vojta byl k nerozeznání od skutečného Václava Neckáře (77). Černý pak v tmavých šatech skvěle napodobil smutnou princeznu. Byť trošku přerostlejší. Diváci měli hned po vystoupení jasno o vítězech večera, protože tahle proměna se vážně povedla.

A nadšena byla i porota. „Alberte, jak si to zazpíval ženským hlasem, to vůbec nechápu, to znělo fakt dobře, neskutečný úžasný,“ chválila zpěváka Patricie Pagáčová (31). S vtipným hodnocením se přidal i Aleš Háma.

„Alberte, zpívání geniální, a Vojta, byť jsem heterosexuální, tak bych Vojtovi klidně řekl, podej mi ruku a projdem Václavák,“ smál se. Na vítěznou proměnu se podívejte do galerie. ■