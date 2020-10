Jitka Čvančarová terčem výhrůžek a urážek kvůli hanlivému slovu na černochy v písni Cardi B. Nova se jí zastala

Jitka Čvančarová jako Cardi B Foto: archiv TV Nova

Čvančarovou následně někteří diváci nařkli z rasismu, za což se herečka omlouvala. „Ano, máte pravdu. Ctila jsem píseň s textem od Cardi B, tak, jak je, tak, jak jsem ji dostala za úkol. Jsem ten poslední člověk na světě, který by se někoho chtěl dotknout. Tedy, v textu to sice je, ale měla jsem to sama za sebe vynechat, mrzí mě to, omlouvám se,“ kála se Čvančarová.

Jitka Čvančarová je v Tváři velmi oblíbená.

Výhrůžky ale neustávaly, a tak se jí Nova zastala. „Jitka Čvančarová stejně jako všichni ostatní účinkující dostávají od tvůrců Tváře podklady. Pokud tedy má kdokoli potřebu se vyjadřovat k textu písně Cardi B, musí se obrátit na tvůrce pořadu. "N-word" se v určitém žánru používá, pokud ho použije afro-americký umělec k označení stejného etnika, je sice vulgární, nikoli však urážlivé,“ informovala televize.

„Naším cílem vždy bylo a je respektovat a oslavovat umělce celého světa bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci či jakékoliv jiné charakteristiky,“ obhajovali se tvůrci Tváře.

„Nejsme zpravodajství ani publicistika. Jsme zábavný pořad. I přesto reflektujeme, že se doba mění a s ní i náhled na to, co naše civilizace považuje za přijatelné. Budeme to respektovat. Co ale respektovat nikdy nebudeme, jsou výhružky a urážky Jitky Čvančarové ani ostatních našich účinkujících,“ zastali se herečky v televizi.

Čvančarová následně interpretovala slova československého exilového ministra zahraničí Jana Masaryka.

„Na jedno jsem vždy věřil. Že nás pánbůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili,“ citovala politika herečka, kterou hodně zasáhlo, že ji lidé označovali za rasistku. Sama aktivně podporuje děti v Africe a proti jiným rasám nikdy nic neměla. ■