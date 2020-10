Ten je ale rozkošný! Veronika Arichteva se pochlubila fotkami svého syna

Veronika Arichteva Foto: Instagram V. Arichtevy

„To je lepší než krb! Furt. Furt na něj čumím. A budu celej život. I když půjde na rande. Máma v patách forever,“ smála se Arichteva. Luka se tak má v pubertě na co těšit.

Okukovat ho ovšem plánují i Veroničiny kamarádky. „No a k tomu se ještě přidaj tety. Ten bude radostí bez sebe. Veroniko, jestli on mi tu moji holku.... ho poženu sviňským krokem,“ smála se Martina Pártlová (41), která už pomalu plánuje dceru.

Více než čtyřkilový Luka přišel na svět koncem září císařským řezem. „Že se malý narodil císařem, neznamená, že to byl plánový císař. Několik hodin jsem se snažila rodit přirozeně, a docela nám to i šlo. Ale pak pan doktor spolu s námi rozhodl o akutním císaři a já jsem za to moc ráda,“ okomentovala svůj porod Arichteva. Pro Veroniku jde o první dítě, její muž má z předchozího vztahu osmiletého syna Tea. ■