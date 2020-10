Jan Onder tvoří pár s o 15 let mladší tanečnicí Rumla ze StarDance. Mají spolu manželství na zkoušku

Natálie Otáhalová Michaela Feuereislová

O patnáct let mladší Otáhalová tančila v minulé řadě StarDance s hercem Matoušem Rumlem (35). Onder soutěž v minulosti dvakrát vyhrál a později působil jako odborný poradce. Otáhalová byla jeho taneční partnerka po rozchodu s Lucií Hunčárovou (34). A stejně jako s Hunčárovou se profesní vztah změnil v lásku.

Matouš Ruml a Natálie Otáhalová ve StarDance. Otáhalovou doporučil v castingu Jan Onder.

Česká televize

„Člověk je zpocený, unavený, někdy i naštvaný, protože je to fyzicky náročné, ale s tím druhým se musíte domluvit, tolerovat a respektovat. Takže se prostě stává, že lidi se spolu domlouvají a domlouvají, a nakonec se do sebe zamilují. Když ti dva mají společný cíl, jsou oba dva mladí a jsou si sympatičtí, tanec to zařídí sám, že spolu skončí,“ řekl Deníku Víkend Onder.

A Otáhalová souhlasila. „Ono se říká, že tancování je manželství na zkoušku,“ míní. Onder později v castingu do StarDance doporučil právě Otáhalovou. Protekci ale odmítá.

„Pamatuju si, že přišla na casting a já jsem tomu týmu, který vybíral tanečníky, říkal: „Tohle je Natálka, já s ní tančím, to znamená, že jsem zaujatý. Když se vám bude líbit, tak ji vemte. A oni ji vzali. A nedivím se, že ji vybrali, protože byla ze všech adeptek nejúspěšnější, a ještě ke všemu byla nejhezčí,“ smál se Onder.

Otáhalová to pak s Matoušem Rumlem dotáhla až do finále StarDance, kde prohráli s párem Veronika Khek Kubařová a Dominika Vodička. ■