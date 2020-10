Za špeky se nestydí: Eva Decastelo ukázala fotku v plavkách z otužování bez jakékoli úpravy a filtru

Eva Decastelo začala s otužováním. Foto: facebook E. Decastelo

Připojila se ke svým kolegům v posilování imunity trošku drastičtější formou. Do otužování se už pustila také herečka a moderátorka Eva Decastelo (42). Na sociálních sítích se pochlubila snímky z Vltavy, kde zapózovala v plavkách a ukázala se bez jakékoli úpravy a filtru.

"Z dnešního koupání. Chvilku jsem váhala, jestli sem tu fotku dát jen tak bez retuše i s tím špíčkem. Ale pak jsem si řekla, proč sakra ne. Špek jsem si poctivě vyžrala, tak se za něj nesmím stydět a pokud ho tam nechci, tak prostě musím víc cvičit a méně žrát. Zatím tedy bude chodit plavat se mnou. Ať si mrzne taky!," napsala k fotografii. Dlužno říct, že po dvou dětech rozhodně špatně nevypadá.

Teplota vody je v současné době kolem čtrnácti stupňů a dá se to prý vydržet. "Otužování podporuje imunitu a je to zadarmo. Vřele to doporučuji i vám," vyzvala Eva své sledující na sociálních sítích. ■