Přáli si holčičku, ale bude to kluk: Zpěvačka Verony se rozpovídala o těhotenství a přípravě na miminko

Veronika Stýblová se těší na chlapečka. Foto: Super.cz/archiv V. Stýblové

Je to pár týdnů, co se zpěvačka skupiny Verona pochlubila radostnou novinkou. Veronika Stýblová se těší na prvního potomka, který by měl přijít na svět na jaře příštího roku. Nastávající maminka nyní prozradila, že nosí pod srdcem chlapečka. Přestože si s manželem mysleli na holčičku, je nesmírně šťastná.