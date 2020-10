Premiér chce odvolat Prymulu a Ilona Csáková už Babišovi vybrala nástupkyni: Jana Husa v sukních!

Ilona Csáková Foto: Lenka Hatašová

A to bylo něco pro zpěvačku Ilonu Csákovou (50), která se netají tím, že jí jsou proti srsti nápady na plošné testování, které považuje za scénář Billa Gatese a WHO. Zpěvačka tak Prymulův konec na ministerstvu uvítala a hned přispěchala s nápadem na nového ministra.

V tomto případě ministryni. „To je moje ministryně zdravotnictví!!!! Soňa Peková,“ nechala se slyšet Csáková. Česká molekulární genetička Peková tvrdí, že koronavirus do Vánoc zmizí. Její predikce ale zpochybnila řada jiných odborníků.

Fanoušci Iloně Csákové vesměs tleskají za její nápad. „Je úžasná, chytrá, pevná, odvážná. Ale já bych jí to vlčí doupě nepřála. Myslím, že svou laboratoř miluje, a tak jí přeju, ať dělá to, co miluje,“ míní jedna z Iloniných fanynek. Další sledující označil Pekovou za Jana Husa v sukních.

Samotná zpěvačka nepatří k zastáncům plošných zákazů. Nošení roušek, hygienu i odstupy dodržuje. Je ale zásadně proti případnému budoucímu očkování proti covidu a považuje ho za spiknutí mocných.

„Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí. Do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní,“ apelovala nedávno Csáková, jež nedávno vydala nové album i videoklip, který je podle ní nadčasovým protestsongem. ■