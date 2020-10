Karlínské hudební divadlo ruší představení až do března: Nevidíme světlo na konci tunelu

V prosinci měla být v Hudebním divadle v Karlíně uvedena například premiéra muzikálu Rebelové. Michaela Feuereislová

"Vzhledem k vývoji pandemie u nás a vlastně na celém světě nevidíme v brzké době „světlo na konci tunelu“. Situace se zatím jen zhoršuje, takže další přesouvání z podzimu a zimy na jaro nám přestává dávat smysl," uvádí se v tiskové zprávě.

„Ve chvíli, kdy někdo označí zpěv za stejně nebezpečnou věc, jako je Kalašnikov nebo Panzerfaust, si asi umíte představit, co to udělá s prodejem vstupenek. V polovině září, než zase začal chaos, jsme prodávali 47 % vstupenek proti loňskému roku, což bylo slibné číslo. Předminulý týden to pak bylo 1,98 % a minulý týden jsme se dostali do čísel záporných, přesněji -5 %,“ dodává ředitel divadla Egon Kulhánek.

"Rozhodli jsme se tedy změnit svůj dosavadní přístup a chystáme pro diváky velké změny, které se samozřejmě týkají i všech herců, zpěváků, muzikantů a dalších divadelních profesí. Rušíme všechna aktuálně prodávaná představení po Novém roce, tedy do března 2021. Vstupenky na představení do 31. 12. 2020 nebudeme nyní rušit jako celek, ale postupně, pokud nám bude znemožněna jejich realizace," upřesnil.

V červnu 2021 pak chce divadlo otevřít novou Letní open air scénu. Vedení pevně věří, že se tak stane.

"Doufáme, že tento plán vyjde a my budeme moci hrát a těšit se na potlesk diváků v bezpečném prostředí. V historické budově Hudebního divadla Karlín se na diváky těšíme nejpozději od září 2021. Už nám nepřijde správné, abychom se všichni vzájemně pořád dokola trápili dalšími výměnami vstupenek, protože konec těchto omezujících opatření, která nám znemožňují hrát, je v nedohlednu," míní.

Již zakoupené vstupenky lze buď vyměnit za podzimní představení anebo za ty, které bude uvádět letní scéna, nebo za poukaz, který bude platný do konce příštího roku, popřípadě mohou diváci zažádat o vrácení peněz. ■