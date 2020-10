Nejvnadnější česká Barbie opět zvětšovala prsa. Z osmiček jsou balóny číslo 10!

Gabriel Jiráčková Herminapress

"Reoperaci prsou jsem podstoupila na bratislavské klinice, kam už přes půl roku docházím na obličejové výplně. Reoperace mi byla lékařem přímo doporučena, jelikož mi během tří let od mého prvního zákroku prsa výrazně poklesla z důvodu elasticity mé vlastní kůže a původního umístění implantátů pod žlázu, která tíhu neunesla," vysvětlila Super.cz důvod operace Gabriel.

"Ptala jsem se pana doktora, zda by nebyla cesta prsa případně zmenšit, aby na ně v takové míře nepůsobila gravitace, ale bylo mi řečeno, že to v mém případě téměř nehraje roli a prsa by i přesto s mou elasticitou kůže klesala dál. Proto pan doktor navrhl řešení, kterým v první fázi vyplnil prostor cca o dvě čísla většími implantáty a změnil polohu implantátů z pod žlázy pod sval. A právě tím budou i lépe držet," vysvětluje.

Operace trvala hodinu a půl. Po zákroku ji trápily bolesti, nyní už se cítí velmi dobře. "Těsně po probuzení z operace jsem cítila poměrně značnou bolest, jelikož umístění pod sval je obecně bolestivější než umístění pod žlázu. Na druhou stranu jsem ale na rozdíl od první operace nebyla po probuzení nijak dehydratovaná, nezvracela jsem a vůbec mi nebylo špatně. Když jsem se pak probudila podruhé už na pokoji, bolest byla o polovinu menší a od té chvíle to už bylo snesitelné," prozrazuje.

"Nyní mám domácí rekonvalescenci, při níž se nesmím příliš hýbat, zvedat těžké věci, zvedat ruce nad úroveň prsou a už vůbec ne cvičit, k mé nelibosti. Konkrétně fitness mám zakázané na dva měsíce," upřesnila česká Barbie, která je s výsledkem spokojená. ■