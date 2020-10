Slzy dojetí Báry Basikové: Po prodělaném koronaviru se vrátila do Tváře a neudržela emoce

Bára Basiková se neubránila slzám. Video: TV Nova

O tom, že Bára Basiková (57) prodělala koronavirus, jsme již informovali. Zpěvačka musela jít do karantény, a nemohla tak natáčet oblíbený pořad Tvoje tvář má známý hlas. Nyní už je opět zdravá a mohla se vrátit do práce, což se neobešlo bez slz a dojetí.

„Já měla lehký průběh. Měla jsem jenom rýmu, ztrátu čichu, chuti, naštěstí ne sluchu. Ale jsem smutná z té situace, každý den mi každý volá, že přišel o práci, anebo dostal výpověď,“ svěřila Bára před svou sobotní proměnou Vladimíru Polívkovi.

„Já jsem se sem strašně těšila po té karanténě. Všichni jste mi chyběli a jsem ráda, že můžeme točit. Že v době, kdy lidi nemůžou chodit do divadel, na koncerty ani do kina, můžou sedět u televize a my je můžeme bavit,“ řekla třesoucím se hlasem Basiková a neubránila se ani slzám dojetí.

Basiková se po návratu do Tváře předvede divákům jako Karel Gott, což pro ni byla další emotivní chvíle.

„Karel Gott, to je další dojemné téma, měla jsem díky své profesi tu čest se s ním mockrát setkat a zazpívat si s ním. Potvrdí to každý můj kolega a kolegyně a všichni lidi, kteří jsme ho znali osobně, že to byl fantastický člověk. Milý, slušný, skromný, byla s ním pr*el, byl nesmírně sečtělý a vzdělaný,“ dodala Basiková. ■