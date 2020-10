Dara Rolins má diář místo deníku: Zaznamenává si i každého chlapa, se kterým šla na večeři

Dara Rolins Super.cz

Bez autogramiády a jen v komorním počtu stihla ještě před zavedením opatření proti šíření koronaviru Dara Rolins (47) pokřtít svůj nový diář pro příští rok. Věří, že do něj bude možné psát víc, než aby byl jen deníčkem, kterým se i pro zpěvačku většinu měsíců tohoto roku stal.

"Pro mě je velmi významný, protože už je pátý, takže jsou to takové půlkulatiny. Je mi líto, že se mu nedostalo takové pozornosti jako těm čtyřem předchozím, ale nedá se nic dělat, doba si žádá oběti," krčila rameny.

Není vlastně ale teď diář zbytečný, když si do něj pomalu není co psát? "Já myslím, že je spousta věcí, které bychom si zapisovat měli. Nejen to, že máme ve tři schůzku. Já si zapisuju třeba mini zážitky anebo pocity, věci, které chci mít navždycky zaznamenané," vysvětlovala.

"Mám zprávy, že to tak funguje i u mých kamarádů, kteří si diáře ukládají, nevyhazují je a mají je zařazené v knihovně jeden vedle druhého a pak si ho vytáhnou stejně jako já, když mají potřebu zapátrat v minulosti, vzpomenout si na určité momenty, na schůzky, na večeře, na chlapy, na rande. Všechno tam mám," svěřila. "Každý chlap je zaznamenaný, tedy v kódech. Tak doufám, že je jednoho dne rozkóduji i já sama," doplnila.

Nás samozřejmě zajímalo, zda figuruje nějaký muž v jejím aktuálním diáři. "Žádného oficiálního chlapa nemám. Jsem single. Nebudu se přiznávat ke každému, se kterým jsem zašla na večeři, i když zaznamenané to samozřejmě je," smála se. ■