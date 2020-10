Nečekaný smuteční host. S Janou Andresíkovou z Arabely se přišla rozloučit i bývalá rosnička

Petru Eliáš Volákovou a Janu Andresíkovou pojilo přátelství. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Voláková byla nejdřív žákyní Andresíkové a poté se jejich vztah přesunul do přátelské roviny. I s manželem Patrikem Eliášem Petra své bývalé učitelce pomáhala. Představitelce paní Černé ze seriálu Arabela také na dva roky pronajala svůj byt, když byla herečka nucena prodat dům ve Hvozdnici.

„Nebyla by to Jana, aby se svým pověstným humorem neříkala: Petruška je miláček, ale ten její Páťa, to je kluk. To je chlapák! Já bejt mladší... A taky jen kvůli němu se vydržím dívat na hokej, ale jen, když hraje on,“ reprodukoval vtipné hlášky Andresíkové rodinný přítel René Kekely.

„Janinka byla úžasný člověk. Složitý, jako řada umělců, se svou bolestí po těle i na duši, ale měla velké srdce a úžasný smysl pro humor. Dlouho jsme se neviděly a je mi z toho smutno,“ svěřila Voláková Super.cz po hereččině úmrtí a poslala vzkaz do nebe: „Opatruj se tam nahoře, Janinko. Snad už tě nic nebolí. Máme tě rádi.“

Voláková byla kromě rodinného přítele Reného Kekelyho jedinou známou osobností, která dorazila na místo posledního rozloučení do obřadní síně Chloumek v Mělníku. Petra před obřadem položila kytičku u rakve, ale dlouho se nezdržela, jelikož nechtěla navyšovat omezený počet lidí. ■