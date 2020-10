Přece se dočkal: Prostřední Kardashianka se už podruhé vrátila k nevěrnému otci své dcery

Khloé Kardashian a Tristan Thompson to znovu dali dohromady. Profimedia.cz

Už dlouhé měsíce se spekuluje o tom, že se Khloé Kardashian (36) vrátila k expartnerovi Tristanu Thompsonovi . Především proto, že se, údajně kvůli jejich dvouleté dceři True, izolují v průběhu pandemie koronaviru společně. A jak se ukázalo, jejich vztahu to prospělo. Khloé vzala nevěrného basketbalistu opět na milost.

Podle zdrojů z okolí páru si k sobě v posledních sedmi měsících opět našli cestu. „Jsou spolu a velmi šťastní. Khloé je ráda, že je Tristan s ní a že se vše vyvinulo dobrým směrem,“ sdělil zdroj E! News.

Jako pár vystupovali i na oslavě 40. narozenin Kim Kardashian, kde nechyběly kamery, které vše zaznamenávaly pro rodinnou reality show Keeping Up With The Kardashians.

Thompsonova nevěra vyšla poprvé najevo dva dny před tím, než Khloé porodila. Tehdy mu zálety ale ještě odpustila. O rok později měl být ale znovu nevěrný, tentokrát s rodinnou přítelkyní Jordyn Woods. To sice on i Woods popřeli, ale pro Khloé to byla poslední kapka.

Od rozchodu se prý sportovec snažil získat Khloé zpátky. „Dělal psí kusy a pořád dokola se omlouval. Přísahal, že se změnil. Khloé dlouho odolávala, ale nakonec si k sobě zase našli cestu,“ dodal zdroj s tím, že mu televizní hvězda sice nevěru odpustila, ale rozhodně na ni prý nezapomněla. ■