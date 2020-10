Slavný rocker pečuje o manželku s Alzheimerem: Někdy je to náročné, dvakrát už podpálila barák, přiznal

John Lydon s manželkou Norou Foster Profimedia.cz

Rockový zpěvák John Lydon (64) známý jako frontman kapely Sex Pistols Johnny Rotten je pečovatelem na plný úvazek. Rockerova manželka Nora Foster (78), s níž je ženatý čtyři desítky let, trpí Alzheimerem . V rozhovoru pro Daily Mail se Lydon nyní rozpovídal o její nemoci.

„Nepamatuje si věci nebo situace, ale její osobnost tu pořád je, je to pořád ta osoba, do které jsem se před 40 lety zamiloval. A to se nezmění,“ popsal.

„Mě nikdy nezapomene, ale s vnoučaty je to jako na houpačce. Někdy si přesně vybaví věci, které se staly před 25 lety, ale to, co bylo před deseti minutami, nemůže. Její paměť je jako puzzle, které musím neustále skládat.“

Lydon tvrdí, že jeho žena začala mít problémy s pamětí po smrti své dcery Arianny, která před deseti lety prohrála boj s rakovinou prsu. John a Nora se po její smrti ujali jejích náctiletých synů Pabla a Pedra.

Zpěvák přiznal, že je péče o manželku velmi náročná. „Dvakrát nám podpálila barák. Jednou v Anglii a jednou v Kalifornii,“ uvedl s tím, že doma nemohou mít nic na plyn. Doplnil ale, že ani v takových chvílích neuvažoval o tom, že by dal Noru do domova.

„Zemřel bych bez ní žalem. Rodiče mě učili, abych se nelitoval. Beru život takový, jaký je,“ dodal na závěr. ■